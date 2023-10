Hogwarts Legacy presto su PlayStation Plus? Forse no, facciamo chiarezza

In queste ore sta circolando una versione aggiornata del banner promozionale di Sony per PlayStation Plus Extra e Premium che mostra tra i giochi disponibili, The Last of Us Parte 2, Horizon Forbidden West e Hogwarts Legacy.

Horizon Forbidden West è su PlayStation Plus da febbraio 2023 mentre The Last of Us Parte 2 potrebbe arrivare prossimamente secondo alcuni rumor. E Hogwarts Legacy quindi, anche lui arriverà su PlayStation Plus Extra e Premium?

La voce ha iniziato a circolare proprio dopo la visione del banner di Sony ma in realtà non bisogna dimenticare che Hogwarts Legacy è in qualche modo già disponibile su PlayStation Plus e più precisamente sotto forma di demo per gli abbonati PlayStation Plus Premium.

Dunque non è detto che il materiale promozionale di Sony debba necessariamente indicare l'arrivo di Hogwarts Legacy in versione completa su PlayStation Plus, con ogni probabilità il riferimento è appunto alla trial per gli abbonati Premium.

Questa settimana, Sony annuncerà i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre 2023 e chissà che non ci possano essere novità su The Last of Us Parte 2: ne sapremo di più mercoledì 11 ottobre alle 17:30 ora italiana, quando l'elenco dei nuovi giochi in arrivo farà la sua comparsa sui canali social di PlayStation.