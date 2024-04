Hogwarts Legacy: PREZZO CLAMOROSO per la versione PS5, affrettatevi!

Siete pronti a vestire i panni di uno studente di Hogwarts durante il diciannovesimo secolo? L'ultima fatica di Avalanche Studios è oggi in forte sconto su Amazon con un clamoroso taglio del 45% dal prezzo di listino nella versione PS5.

Meno di 33€ per godervi appieno quanto di buono fatto dallo studio di sviluppo svedese, che ha lavorato sodo per dare vita ad un tie-in davvero ben fatto. La peculiarità del gioco - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Hogwarts Legacy -, oltre ad essere un prodotto appartenente al meraviglioso mondo di Harry Potter, è la cura maniacale con cui è stata riprodotta Hogwarts. Tra stanze segrete, elementi con cui è possibile interagire, NPC... buona parte della magia dietro ad Hogwarts Legacy sta tutta nelle quattro mura della scuola di magia e stregoneria per eccellenza.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

In Hogwarts Legacy vestirete i panni di uno studente durante il diciannovesimo secolo; personaggio a cui potrete donare il volto e le sembianze che più preferite, in pieno stile gioco di ruolo. Gli elementi RPG tuttavia si limitano a questo e a poco altro, in una avventura raccontata in modo quantomeno caratteristico, non esente da colpi di scena più o meno telefonati. Insomma, un gioco da recuperare sia che voi siate amanti viscerali della saga, sia che vogliate godervi un buon prodotto, ora al giusto prezzo. Vi ricordiamo che l'offerta è a tempo limitato, quindi affrettatevi perché potrebbe terminare a momenti!

