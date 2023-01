Hogwarts Legacy: le prime foto dell'artbook svelano mappa e nuovi personaggi

L'utente di Twitter Bigby ha pubblicato una serie di foto tratte dal nuovo artbook di Hogwarts Legacy, in uscita a metà febbraio, poco dopo il lancio del nuovo videogioco di Warner Bros Games ambientato nel Wizarding World. Attenzione, le immagini che trovate qui sotto possono contenere spoiler.

Pubblicato da Insight Editions, il nuovo artbook ufficiale di Hogwarts Legacy include bozzetti, schizzi preparatori, render e artwork dei personaggi, delle ambientazioni e la mappa completa del mondo di gioco, oltre a interviste agli sviluppatori e aneddoti legati allo sviluppo di questo ambizioso progetto. In calce alla notizia trovate i Tweet di Bigby con le foto e le immagini, si tratta di materiale in parte spoiler e dunque se non volete anticipazioni potete interrompere qui la lettura.

Hogwarts Legacy è il videogioco più atteso del momento come dimostrano i preordini alle stelle su PC Steam e PlayStation 5, il gioco è in arrivo il 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X/S (giocabile dal 7 febbraio preordinando la Deluxe Edition), ad aprile su console old-gen (PS4, PS4 PRO, Xbox One, Xbox One S e Xbox One X) e infine a luglio su Nintendo Switch.

In attesa di mettere le mani su Hogwarts Legacy, ecco la classifica dei migliori videogiochi di Harry Potter.