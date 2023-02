Hogwarts Legacy: segnalati problemi con l'Accesso Anticipato della Deluxe Edition

Nel mentre non accennano a fermarmi le polemiche legate al gioco, molti utenti che speravano di addentrarsi tra le mura della scuola di magia e stregoneria più famosa al mondo hanno segnalato di aver riscontrato dei problemi tecnici con l'Accesso Anticipato di Hogwarts Legacy su PC.

I giocatori che hanno acquistato la Deluxe Edition di Hogwats Legacy avrebbero dovuto essere già alla scoperta del magico mondo curato da Avalanche, tuttavia bisognerà attendere ancora un po' di tempo. A confermare la presenza di alcuni problemi che stanno impedendo il corretto avvio dell'Early Access dell'action-RPG di Avalanche è la pagina Twitter di Fanatical, che ha invitato i propri clienti a portare pazienza in attesa che la situazione venga risolta.

"Stiamo ricevendo molti messaggi dalla community riguardo all'accesso anticipato di Hogwarts Legacy. Si tratta di un errore diffuso di Steam. Si prega di attendere un po' di tempo per la risoluzione del problema. Se hai acquistato l'edizione deluxe dal nostro negozio, otterrai l'accesso". A questo punto non ci resta che attendere fiduciosi i prossimi aggiornamenti sulla questione. Anche voi state attendendo lo sblocco dell'Accesso Anticipato del gioco?

Per ulteriori approfondimenti sull'attesissimo titolo targato WB Games vi rimandiamo alla nostra Recensione in corso di Hogwarts Legacy, in attesa di essere pronti a emettere un giudizio definitivo sull'action-RPG.