Hogwarts Legacy, problemi su PC persistono dopo l'ultimo update

L’aggiornamento di Hogwarts Legacy su PC e Xbox Series X/S non sembra avere avuto l’effetto sperato al di fuori delle console: nonostante gli impegni del team di Avalanche Software, a quanto pare continuano a verificarsi stuttering e cali di FPS su PC per buona parte dei giocatori.

Come confermato sul subreddit ufficiale del gioco, infatti, ogni volta che i fan del Wizarding World entrano nelle aree più grandi di Hogwarts e Hogsmeade continuano a verificarsi crolli del framerate. Anzi, le performance sarebbero addirittura peggiorate dopo la distribuzione di questa patch. Nei contesti peggiori il framerate scende a 10 FPS, compromettendo soprattutto le sezioni di combattimento.

Nel thread ufficiale su Reddit capita di leggere di utenti con PC di fascia alta, dotati anche di RTX 3070, processori AMD e Intel top di gamma e 32 GB di RAM, alle prese con passaggi casuali da oltre 60 FPS a 4-10 FPS: “Sì, il calo di fps è così casuale. I filmati scendono a 15 fps. Oppure ho usato Revelo una volta ogni tanto e gli fps si sono ridotti a 20 fps durante l'animazione e subito dopo. Se metto in pausa il gioco, lo lascio riposare per 30 secondi e chiudo il menu, si risolve per un po’ di tempo”, spiega un giocatore.

Hogwarts Legacy ha sofferto di problemi legati alle performance su PC sin dal lancio e questo potrebbe non cambiare nelle prossime settimane per i giocatori di tutto il mondo. Sfortunatamente, Avalanche dovrà lavorare su una nuova patch al fine di rendere il titolo perfettamente giocabile. Per alcuni utenti, data l’inconsistenza dei problemi tecnici in questione, il disguido potrebbe essere correlato al modo in cui il gioco carica gli shader, ma non è ancora una teoria confermata.

Nel mentre, si attende anche l’arrivo della patch su PS5 per risolvere il problema dei trofei.