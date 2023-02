Hogwarts Legacy e i problemi su Steam: come sbloccare l'accesso anticipato su PC

Sebbene siano già state aperte le porte dell'accesso anticipato a tutti i possessori della Deluxe Edition di Hogwarts Legacy, alcuni utenti PC stanno riscontrando più di qualche problema su Steam e non possono ancora avviare il titolo Avalanche. Se anche voi avete un problema simile, ecco alcune soluzioni che potrebbero sistemare tutto.

Molti utenti stanno risolvendo con un semplice riavvio di Steam, dal momento che il problema sembra essere relativo al mancato avvio della decompressione dei file del preload. Nel caso in cui il reboot dell'applicazione Valve non dovesse avere esito positivo, potete provare un altro trucchetto. Recatevi nella pagina ufficiale di Hogwarts Legacy su Steam, poi cliccate sul tasto 'Steam' nell'angolo in alto a sinistra e selezionate 'Vai offline': senza mai abbandonare la pagina del gioco, ripetete lo stesso procedimento cliccando questa volta su 'Vai online'. Stando alle testimonianze di molti giocatori, questi semplici step dovrebbero forzare la decompressione dei file e, nel giro di qualche minuto, permettervi di avviare il gioco in accesso anticipato.

Nei forum di Steam c'è anche chi è riuscito ad avviare la procedura tramite l'esecuzione dell'eseguibile del gioco sul desktop, invece altri hanno risolto con la verifica dei file attraverso le opzioni di gioco. Per verificare i file, basta visitare la libreria Steam, cliccare con il tasto destro sul gioco e selezionare 'Proprietà': a questo punto occorre cliccare su 'File locali' ed infine su 'Verifica integrità dei file di gioco'. In questo modo il sistema controllerà tutti i file installati e recupererà quelli mancanti (qualora ce ne fossero).



Se la vostra connessione ad internet è sufficientemente veloce da gestire l'intera mole di dati in pochi minuti, potreste anche pensare di eliminare i file del preload e scaricarli nuovamente. In questo modo dovreste riuscire ad evitare la fase di decompressione.

Occorre precisare che non tutti potrebbero essere impossibilitati ad avviare il gioco per lo stesso problema e, di conseguenza, le soluzioni indicate potrebbero non funzionare nel vostro caso. Sappiate che il team di sviluppo è attualmente al lavoro ad un fix e non è da escludere che nel corso della notte il problema possa risolversi senza che facciate alcunché.

