Hogwarts Legacy, pronti a diventare maghi? Ecco come funziona il preload

Mentre Avalanche stuzzica i fan di Harry Potter con la pubblicazione del trailer di lancio di Hogwarts Legacy, è tempo di prepararsi al debutto dell'attesissimo Action RPG.

Tra le operazioni più utili che è possibile compiere in questa fase, troviamo il preload di Hogwarts Legacy. Scaricare anticipatamente il gioco consentirà infatti di poter entrare subito in azione al momento del lancio dell'avventura. Il funzionamento della procedura varia a seconda della piattaforma utilizzata, ecco dunque un breve riepilogo di tutte le informazioni essenziali.

Preload di Hogwarts Legacy su Xbox Series X|S

Preload di Hogwarts Legacy su PS5

Hogwarts Legacy Standard Edition : il preload diverrà attivo nel corso della giornata del 7 febbraio ;

: il preload diverrà attivo nel corso della giornata del ; Hogwarts Legacy Deluxe Edition: il preload diverrà attivo nel corso della giornata del 4 febbraio;

Preload di Hogwarts Legacy su PC

Il preload di Hogwarts Legacy su Xbox Series X e Xbox Series S è. Sin da ora, i giocatori che hanno preordinato il titolo possono dunque attivare il download anticipato del gioco. Per farlo, ricordiamo che è sufficiente dirigersi sulla pagina dedicata al titolo su. Il peso del preload di Hogwarts Legacy su Xbox Series X|S è diPer i giocatori che hanno preordinato Hogwarts Legacy su console Sony, l'attesa sarà un po' più lunga. Di seguito i dettagli sulle tempistiche:Anche in questo caso, per attivare il preload è sufficiente dirigersi su PlayStation Store. Il peso del gioco su PS5 corrisponde aCattive notizie invece per la community PC. Al momento, Warner Bros non ha infatti annunciato alcuna funzione di preload sulla piattaforma. Salvo cambiamenti, gli utentieddovranno dunqueper poter scaricare l'Action RPG, il cui peso sarà pari a. Sono invece già noti i requisiti minimi per la versione PC di Hogwarts Legacy

Ricordiamo che, a prescindere dall'Early Access, la data di lancio di Hogwarts Legacy su PS5, Xbox Series X|S e PC è fissata per il 10 febbraio 2023. In un secondo momento, l'Action RPG arriverà anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.