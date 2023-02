Hogwarts Legacy, Prove di Merlino: come superarle e dove trovarle

Il mondo di Hogwarts Legacy è pieno zeppo di attività secondarie da completare e fra queste vi sono anche le peculiari Prove di Merlino, una miriade di puzzle sparsi in giro per tutta la mappa che garantiscono al nostro aspirante mago una ricca serie di ricompense. Scopriamo dove si trovano queste sfide e come fare per completarle tutte.

Sebbene siano quasi 90 le sfide che si nascondono nell'open world di Hogwarts Legacy, queste si dividono in 9 diverse tipologie la cui soluzione richiede gli stessi passaggi. Ecco come fare per completare ciascun tipo di Prova di Merlino.

Sfida con le pire infuocate

Questa prima tipologia di Prova di Merlino consiste in un set di tre pire da accendere con un incantesimo a distanza di pochi istanti: nel caso in cui dovesse trascorrere troppo tempo tra l'accensione delle pire, queste si spegneranno e dovrete ricominciare da zero. Prima di procedere con il completamento di questo obiettivo, vi suggeriamo di eliminare tutti i nemici nell'area e poi di individuare con Revelio la posizione delle pire, infine utilizzate Confringo (o Incendio, quando i bersagli sono meno distanti) per la loro accensione.

Sfida con la sfera gigante

Quando nell'area della Prova di Merlino si trova un'enorme sfera di pietra, significa che il vostro obiettivo è quello di spostare l'oggetto su una piattaforma tramite l'ausilio di incantesimi come Repulso o Accio, ovviamente dopo aver individuato l'obiettivo grazie a Revelio. Talvolta lungo il percorso potrebbero esserci alcuni ostacoli, quindi capiterà di dover usare altri incantesimi per liberare la strada e facilitare lo spostamento della sfera.

Sfida con le sfere sulle colonne

Questa è probabilmente una delle Prove di Merlino più semplici, poiché nelle aree che coinvolgono tale tipo di sfida si possono trovare alcune piccole colonne con sopra una sfera di pietra. Vi basterà usare Revelio per individuare tutti i bersagli e poi distruggerli con i semplici incantesimi d'attacco di base.

Sfida con le sfere da posizionare

Se nel luogo in cui si deve completare una Prova di Merlino è collocata una piattaforma con quattro slot da riempire, significa che l'obiettivo è quello di individuare quattro piccole sfere e posizionarle negli appositi fori. Dopo aver scovato le sfere con Revelio, spostate gli oggetti utilizzando Accio o Wingardium Leviosa su di essi.

Sfida con le tavole di pietra rotte

Quando in giro si trovano tavole di pietra, significa invece che per completare la Prova di Merlino occorre distruggere tutti gli oggetti di questo tipo che sono stati nascosti in giro. In questo caso vi torneranno utili Revelio per trovare i bersagli e Confringo per farli a pezzi.

Sfida con le farfalle

In alcuni casi noterete la presenza nell'area di numerose farfalle luminose e colonne con fori la cui forma somiglia a quella di un diamante. Dopo aver trovato la posizione della colonna con Revelio (le farfalle non vengono evidenziate dall'incantesimo), dovrete usare Lumos per guidare lo sciame di farfalle verso l'oggetto e completare così la Prova di Merlino.

Sfida con le strutture di pietra

Alcune Prove di Merlino prevedono la presenza di piccole strutture di pietra formate da tre grossi blocchi rettangolari che formano una sorta di arco (due laterali e una in cima). In questi casi la prova non prevede l'utilizzo di incantesimi, poiché si tratta di una sfida basata sul movimento: dovrete saltare sulla pietra più bassa e poi raggiungere le altre senza mai cadere (in tal caso dovrete ritornare sulla prima). Se la successiva pietra su cui saltare è troppo lontana, prendete una piccola rincorsa prima del balzo, così da raggiungere distanze più elevate.

Sfida dei cubi con i simboli

Quando la Prova di Merlino si basa su cubi di pietra sovrapposti e con sopra incisi degli strani simboli, il vostro obiettivo sarà quello di utilizzare l'incantesimo Flipendo per ruotare la pietra superiore affinché mostri il medesimo simbolo di quella inferiore. Usate Revelio per individuare tutte le colonne di pietra e ripetete lo stesso procedimento per completare la sfida.

Sfida delle statue rotte

L'ultimo tipo di Prova di Merlino consiste in alcune statue rotte sparse in giro per l'area della missione. Dopo aver individuato tutti gli oggetti con Revelio, potete rimetterli in sesto utilizzando l'incantesimo chiamato Reparo.

Ricompense delle Prove di Merlino

Ecco tutte le ricompense che si possono ottenere al completamento di queste sfide in Hogwarts Legacy:

2 Prove di Merlino completate - Ricompensa: 4 slot extra per l'inventario

8 Prove di Merlino completate - Ricompensa: 4 slot extra per l'inventario

18 Prove di Merlino completate - Ricompensa: 4 slot extra per l'inventario

32 Prove di Merlino completate - Ricompensa: 4 slot extra per l'inventario

52 Prove di Merlino completate - Ricompensa: 4 slot extra per l'inventario

Tutte le Prove di Merlino completate - Ricompensa: 30 XP e trofeo/obiettivo 'Barba di Merlino'

