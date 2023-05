Hogwarts Legacy per PS4 e Xbox One quarto miglior lancio del 2023 in UK

Come anticipato nelle scorse ore, Hogwarts Legacy per PS4 e Xbox ha debuttato al primo posto in UK, registrando il quarto miglior lancio fisico dell'anno in Gran Bretagna dietro a Star Wars Jedi Survivor e Resident Evil 4 Remake ma davanti a Dead Island 2.

Star Wars Jedi Survivor, ex numero uno della scorsa settimana, scende in seconda posizione con un calo delle vendite pari al 68% su base settimanale. Le vendite fisiche al lancio sono state più basse di quelle di Fallen Order nel 2019 mentre le vendite digitali sono superiori del 30%.

Hogwarts Legacy Star Wars Jedi Survivor Dead Island 2 Mario Kart 8 Deluxe FIFA 23 Super Mario Odyssey WWE 2K23 Grand Theft Auto 5 Call of Duty Modern Warfare 2 Minecraft Legends

Dead Island 2 occupa il terzo posto del podio con un calo vendite pari al 51% su base settimanale, Mario Kart 8 Deluxe è al quarto posto mentre FIFA 23 occupa il quinto posto con vendite inferiori del 4% rispetto alla scorsa settimana.

Da segnalare che Minecraft Legends resiste in Top 10 al decimo posto registrando un calo del 2% rispetto alla scorsa settimana, sesto posto per Super Mario Odyssey con a seguire WWE 2K23, l'immortale Grand Theft Auto V e Call of Duty Modern Warfare 2 in penultima posizione.