Hogwarts Legacy su PS5, disponibile un set di avatar gratis: ecco come riscattarlo

In attesa della pubblicazione della patch risolutiva dei problemi dei Trofei di Hogwarts Legacy su PS5, i possessori della console next-gen possono riscattare un simpatico omaggio ispirato proprio all'Action RPG.

I team di Sony e Avalanche mettono infatti a disposizione della community un set di avatar PS5 da riscattare in maniera completamente gratuita. Il procedimento è molto semplice e potete trovarlo riassunto di seguito.

Aprire la scheda dedicata a Hogwarts Legacy sul sito italiano di PlayStation;

Effettuare l'accesso al proprio account PSN;

Selezionare l'opzione "Partecipa alla Coppa delle Case" ;

; Completare i mini-giochi proposti dal sito;

Conclusi questi passaggi, il portale Sony vi consegnerà un codice da riscattare su PlayStation Store. Con quest'ultimo, potete ottenere gratis un set di avatar PS5 raffiguranti gli emblemi delle quattro Case di Hogwarts: Grifondoro, Corvonero, Tassorosso e Serpeverde. Segnaliamo che l'iniziativa avrà una durata limitata, con scadenza prevista per il prossimo mercoledì 22 febbraio. Accertatevi dunque di portare a termine il processo entro questa data!



In chiusura, ricordiamo che la nuova patch destinata alla versione PlayStation 5 dell'avventura è ancora in lavorazione. Al contrario, Avalanche ha già provveduto a pubblicare un aggiornamento per le versioni PC e Xbox Series X|S di Hogwarts Legacy, volto a intervenire sul fronte delle performance dell'Action RPG.