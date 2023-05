Hogwarts Legacy PS5 vs PS4: cosa cambia e quali sono le differenze?

Con l'arrivo della versione PS4 e Xbox One di Hogwarts Legacy, il gioco ambientato nell'immaginario di Harry Potter diviene disponibile anche su console di passata generazione, dopo un primo debutto in esclusiva su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Ma come cambia esattamente l'esperienza tra old e current-gen? I primi video confronti di Hogwarts Legacy su PS4 e PS5 confermano - come del resto prevedibile - un comparto tecnico piuttosto differente a seconda dell'hardware di riferimento.



In termini di risoluzione e fluidità dell'azione, ad esempio, la situazione è al momento la seguente. Su PS4 abbiamo una risoluzione a 1600x900, con frame rate a 30 fps (con frame rate sbloccato, ci si attesta tra i 30 e i 50 fps), mentre su PS4 Pro il gioco si presenta con risoluzione a 1920x1080, con frame rate a 30 fps (con frame rate sbloccato, ci si attesta tra i 30 e i 60 fps). Su PS5, infine, è invece possibile scegliere tra diversi preset:

Quality Mode : risoluzione a 3200x1800p/30fps

: risoluzione a 3200x1800p/30fps Performance Mode : risoluzione a 2560x1440p/60fps

: risoluzione a 2560x1440p/60fps Balanced Mode : risoluzione dinamica a 3200x1800p/30fps

: risoluzione dinamica a 3200x1800p/30fps Ray-Tracing Mode : risoluzione a 2560x1440p/30fps

: risoluzione a 2560x1440p/30fps HFR: risoluzione a 1920x1080p/80fps circa

Andando oltre i meri valori tecnici, possiamo segnalare un generaleper la versione old-gen di Hogwarts Legacy. Su PS4, l'action RPG propone infatti una resa visiva inferiore, soprattutto in termini die gestione della linea dell'orizzonte. Anche laè inferiore su PS4 e PS4 Pro, con la rimozione di diversi asset volta a ridurre i. Nonostante ciò, questi ultimi si presentano come ben otto volte superiori rispetto a quanto visto su PS5.Nonostante le prevedibili differenze riscontrabili tra i diversi hardware, le prime analisi descrivono la versione old-gen di Hogwarts Legacy comee divertente. Per quanto riguarda i contenuti non ci sono invece differenze di alcun tipo e i due giochi sono assolutamente identici.