Hogwarts Legacy su PS5 e Xbox Series X: confermate le modalità Fedeltà e Performance

Dopo aver fatto magie con il DualSense nel video di Hogwarts Legacy, il Community Manager di Avalanche Chandler Wood conferma la presenza delle modalità grafiche Fedeltà e Performance nella versione per console nextgen del kolossal open world di WBIE.

Discutendo degli sforzi compiuti dal suo team per plasmare l'universo fantasy della nuova avventura ruolistica a mondo aperto legata all'IP di Harry Potter, l'esponente di Avalanche spiega che "Hogwarts Legacy sfoggerà una grafica incredibile in 4K e darà modo ai giocatori di scegliere tra le modalità Fedeltà e Performance".

Selezionando uno dei due preset, chi giocherà Hogwarts Legacy su PS5 o Xbox Series X potrà tarare l'esperienza di gioco per farla aderire ai propri gusti ed esigenze: in modalità Fedeltà sarà possibile ottenere un resa visiva migliore, mentre in Performance Mode ogni maghetto potrà giocare ad un framerate più elevato.

L'intervento dell'esponente di Avalanche, però, non fornisce ulteriori chiarimenti sulle differenze tra i due preset, come nella risoluzione dinamica della modalità Performance o nelle migliorie promesse dalla modalità Fedeltà (se limitate alla risoluzione o comprensive di ulteriori aggiunte tra illuminazione, ombre o qualità delle texture). In attesa di un chiarimento in tal senso da parte di Warner Bros. e degli sviluppatori degli studi Avalanche, vi rimandiamo al nostro speciale su 5 dettagli di Hogwarts Legacy che probabilmente vi siete persi.