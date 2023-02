Hogwarts Legacy: qual è la Casa migliore da scegliere per iniziare?

Come i fan di Harry Potter sanno bene, tutti gli studenti che arrivano alla scuola di magia di Hogwarts devono sottoporsi all'analisi del Cappello Parlante per essere smistati in una delle quattro case presenti: Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde (a proposito, ecco un approfondimento sulle case di Hogwarts Legacy).

Anche nel nuovo videogioco di Avalanche Software questo passaggio è stato riprodotto nel dettaglio, cosa che renderà felici gli appassionati, con la differenza però che i giocatori di Hogwarts Legacy potranno scegliere autonomamente la propria casa. Qual è dunque la scelta migliore tra tutte e quattro le opzioni a disposizione?

La risposta a questa domanda è piuttosto semplice, e probabilmente farà tirare un sospiro di sollievo a tutti quelli che temevano di rovinare in qualche modo la propria run scegliendo la propria casa preferita: in Hogwarts Legacy non esiste una casa migliore di un'altra, poiché tutte vi permetteranno di svolgere le stesse missioni (tolta qualche eccezione tra gli incarichi secondari) e ottenere gli stessi oggetti. Le uniche differenze si possono riscontrare nei compagni che avrete durante l'avventura e nella possibilità di esplorare solamente la sala comune della propria casa di appartenenza.

Con questa scelta di design, gli sviluppatori si sono quindi assicurati che i giocatori potessero selezionare la proprio casa esclusivamente in base alle preferenze personali, aumentando ancora di più il coinvolgimento nelle atmosfere del titolo. Se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Hogwarts Legacy.