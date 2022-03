Hogwarts Legacy, qual è il ruolo di J.K. Rowling? Parlano Avalanche e Warner Bros

Oltre alla conferma dell'arrivo di Hogwarts Legacy anche su Nintendo Switch, il team di Avalanche offre ulteriori dettagli sul processo di realizzazione del suo nuovo Action RPG open-world.

Congiuntamente a Warner Bros Games, la software house ha in particolare descritto il grado di coinvolgimento di J.K. Rowling all'interno della creazione del titolo. Secondo quanto riferito, sembra che l'autrice della saga letteraria di Harry Potter abbia preso parte alla realizzazione di Hogwarts Legacy solamente in maniera marginale.

Sul fronte videoludico, come noto, lo sfruttamento dei diritti dell'universo di Harry Potter è stato concesso in esclusiva a Warner Bros Games. Il publisher, da parte sua, ha scelto di affidare la realizzazione di Hogwarts Legacy agli sviluppatori di Avalanche. Il team di J.K. Rowling, ad ogni modo, "ha collaborato con Warner Bros Games su ogni aspetto di Hogwarts Legacy per assicurarsi che fosse un'esperienza fedele al Wizarding World, in linea con la creatività e la magia che i fan si aspettano". "La storia raccontata nel gioco - si conclude - non rappresenta una nuova storia scritta da J.K. Rowling". Al contrario, come già confermato, le vicende narrate nel gioco saranno completamente inedite.



