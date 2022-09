Hogwarts Legacy quando esce, che gioco è, ambientazione e tutte le edizioni

Quante volte, leggendo o vedendo alcune delle opere che attingono alla grande creazione di J. K. Rowling, abbiamo desiderato di esplorare il più iconico tra i mondi dedicati alla magia? Quante volte, padroneggiare l’arte della magia o vivere in quel di Hogwarts è stato uno dei desideri più reconditi?

Qualcuno avrà risposto “tante”, qualcun altro “mai”, ma è difficile credere che nessuno possa comprendere il potenziale narrativo, ludico e di intrattenimento di una produzione legata all’universo di Harry Potter, dei suoi migliori amici Ron Weasley ed Hermione Granger come dei suoi ancor più innumerevoli nemici. Warner Bros, la casa di produzione che detiene i diritti delle opere di intrattenimento cinematografico, ha ben pensato che fosse giunta l’ora di soddisfare i desideri dei videogiocatori amanti di quell’immaginario collettivo.

Hogwarts Legacy, infatti, sarà la prossima produzione ludica dedicata al mondo dei maghi che approderà sul mercato, gettandoci nella mischia di una inedita avventura mozzafiato, ricca di tanti richiami alle opere della Rowling e che, quasi sicuramente, saprà stupirci con un fascino ed un animo proprio. L’uscita di questo nuovo titolo è – quasi – dietro l’angolo, ma restano ancora alcuni dubbi e curiosità a cui serve dare una risposta.

Hogwarts Legacy data d’uscita

Dopo una serie di rinvii che hanno coinvolto la futura opera targata Avalanche Software e Warner Bros. Interactive Entertainment, Hogwarts Legacy uscirà ufficialmente il 10 febbraio 2023. Non si tratta sicuramente di un lancio in dirittura d’arrivo, ma la fine del 2022 sta per giungere e con essa arriverà il momento di poter giocare a quella che si prospetta essere una delle avventure più intriganti del prossimo anno.

Su quali console esce Hogwarts Legacy?

Nonostante vi siano stati sin da subito dei dubbi circa la data di lancio del titolo, la situazione è stata meno complicata per le piattaforme di distribuzione: infatti, Hogwarts Legacy uscirà su Playstation, Xbox, PC e Nintendo Switch. Quando diciamo “Playstation” o “Xbox”, facciamo riferimento all’ecosistema delle due macchine da gioco.

In altre parole, sarà una produzione cross-generazionale e disponibile sia su old-gen sia sulle nuove console ammiraglie di casa Sony e Microsoft. Dunque, a discapito di alcuni compromessi in termini puramente tecnici, la mancanza di un upgrade di hardware non vi consentirà ugualmente di giocare la futura produzione pubblicata da Warner Bros. Interactive Entertainment. Tuttavia, vi segnaliamo che non si sa ancora nulla circa la data d’uscita di Hogwarts Legacy per la console ibrida di Nintendo, la quale riceverà una pubblicazione in un secondo momento rispetto al lancio globale del 10 febbraio 2023.

Tutte le edizioni di Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy sarà venduto sotto forma di prodotto con tre edizioni diverse, fisiche o digitali che siano. Per quanto riguarda l’edizione standard del titolo, non vi sono contenuti extra al suo interno: questa, infatti, si limiterà al gioco in sé, senza bonus per il preordine e verrà venduta al prezzo di 74,99 euro. L’edizione Deluxe, invece, contiene alcuni benefici esclusivi:

Accessi anticipato di 72 ore, permettendo agli utenti di giocare il titolo dal 7 febbraio 2023

Set cosmetico delle Arti Oscure

Cavalcatura Thestral e cavalcatura Ippogrifo D’Ossidiana

Arena di combattimento delle Arti Oscure.

La più limitata delle edizioni esistenti, ossia la Collector’s Edition, era prenotabile nel mese di agosto per gli utenti PC, Playstation ed Xbox, mentre si attendevano ulteriori notizie per Nintendo Switch. Ma quanto costa la collector’s edition di Hogwarts Legacy? Al prezzo di 289,99 euro, la versione del gioco a tiratura limitata avrà al suo interno:

Confezione da collezione

Pacchetto Arti Oscure

Edizione fisica del gioco

Steelbook

Accesso anticipato del gioco

DLC Dark Arts Garrison Hat e Tunica Kelpie

Diorama di una bacchetta magica fluttuante su di un libro

Inoltre, per la versione Playstation 4 e Playstation 5 vi sarà un bonus esclusivo a tempo limitato: fino al 10 febbraio del 2024, infatti, gli utenti Playstation potranno giocare – come riportato dal sito ufficiale – la missione intitolata “The Haunted Hogsmeade Shop”, al termine della quale si potranno ottenere oggetti ed equipaggiamenti in gioco.

Dove e quando è ambientato Hogwarts Legacy?

Il filone narrativo di Hogwarts Legacy prende piede nel magico mondo concepito dall’estro creativo di J. K. Rowling, il quale dà i natali alla produzione videoludica in questione. L’apporto della scrittrice, dunque, è focalizzato non sulla creazione effettiva del gioco, quanto sull’adattamento di quest’ultimo rispetto alle opere letterarie e cinematografiche, rimanendo in linea con la visione originale della scrittrice.

Però, Hogwarts Legacy non è una nuova avventura della Rowling, così come non si tratta di un totale adattamento delle opere filmiche e cartacee in salsa puramente videoludica, essendo storicamente collocato nel corso del 1800 ed incentrato sulla scoperta di temibili ed oscuri segreti. Tanti misteri aleggiano attorno a questo mondo fantastico, i quali dovranno essere risolti vestendo i panni di un giovane studente dell’accademia di Hogwarts.

Che gioco è Hogwarts Legacy?

Hogwarts Legacy viene definito dagli stessi sviluppatori come un Action RPG dalle tinte single player, con una struttura aperta del mondo di gioco. Dimenticatevi, dunque, un’avventura in multigiocatore locale o online, dallo stampo competitivo o quant’altro. Piuttosto, si tratta di un’esperienza narrativa in pieno stile Harry Potter, perfettamente in linea con quanto abbiamo visto con gli altri medium. Mettendo la magia al centro dell’intera esperienza di gioco, ogni giocatore avrà modo di creare il personaggio dalle caratteristiche e abilità che più lo aggradano, coltivando piante magiche e producendo creazioni all’interno di una scuola che, come noi tutti abbiamo visto nelle opere originali, può far vivere delle avventure senza precedenti.

Hogwarts Legacy permetterà anche di scegliere la propria casata di appartenenza, potendo decidere di essere un Serpe Verde, un Corvo Nero, un Tasso Rosso o un Grifondoro. Il filone narrativo intrecciato dall’intera produzione ci porterà anche a decidere che tipo di mago voler essere, senza però approfondire il tutto attraverso un apposito sistema morale legato al corso ed alle conseguenze delle nostre azioni. Non è tutto ora quel che luccica purtroppo, perché il quidditch non sarà disponibile come attività secondaria da svolgere in qualità di studente della scuola di Hogwarts. Tuttavia, all’interno del castello più affascinante di sempre potrete seguire le lezioni dei vari corsi, scoprire nuovi dungeon e risolvere diversi puzzle ambientali.

Hogwarts Legacy, il cui lancio ha da poco anticipato il ritorno della cerimonia del ballo del ceppo a Milano, non arriverà presto sul mercato, ma cosa ne pensate della nuova produzione targata Avalanche Software e Warner Bros. Interactive Entertainment? Acquisterete il gioco sin dal giorno del lancio, oppure attenderete prima di gettarvi in questa nuova avventura?