Hogwarts Legacy: quando esce il nuovo gioco di Harry Potter?

C'è molta attesa per Hogwarts Legacy, il nuovo gioco basato su Harry Potter prodotto da Warner Bros. Interactive e in sviluppo presso Avalanche Software. Tuttavia sarà necessario aspettare ancora abbastanza a lungo prima di potersi di nuovo immergere nel mondo del maghetto ideato da J.K. Rowling.

Quando esce Hogwarts Legacy? Per il momento il gioco è atteso per un generico 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One: manca ancora una data o una finestra di lancio più precisa. Originariamente l'uscita era prevista per il 2021, probabilmente negli ultimi mesi dell'anno a ridosso delle festività natalizie, tuttavia alcuni problemi e rallentamenti nello sviluppo hanno costretto gli autori a rinviare Hogwarts Legacy al 2022 nel tentativo di perfezionarlo al meglio e farlo trovare in uno stato soddisfacente per il lancio.

Ricordiamo che Hogwarts Legacy è ambientato alla fine dell'800 e vedrà come protagonista uno studente dell'omonima scuola di magia e stregoneria inglese. Per via della collocazione temporale è estremamente improbabile vedere una presenza di Harry Potter e dei suoi amici, sebbene per il momento nulla deve essere dato per scontato, almeno fino a quando gli sviluppatori non inizieranno a mostrare molti più dettagli sulla loro produzione, magari già all'E3 2021. Insomma, per adesso le bacchette magiche restano riposte nell'armadio, ma arriverà presto il momento di rispolverarle e scatenarsi così a suon di spettacolari incantesimi.

