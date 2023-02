Hogwarts Legacy, Quidditch in arrivo nel prossimo futuro? Sì, secondo i rumor

La nuova fatica targata Avalanche Software e Warner Bros. Gaming è ormai disponibile da alcuni giorni e, come ormai risaputo da diversi mesi, il Quidditch non è stato reso giocabile in Hogwarts Legacy. La notizia fece scalpore ai tempi ma, nonostante questo, sembrerebbero esservi dei possibili cambiamenti all'orizzonte.

Stando a quanto riportato sul subreddit dedicato al gioco, alcuni appassionati del titolo avrebbero scovato delle informazioni relative al Quidditch presenti nell'avventura dedicata al Wizarding World. Queste, almeno per il momento, sono delle semplici speculazioni. Eppure, secondo gli utenti, sembrerebbe che il celebre sport dell'universo immaginario di riferimento sia "fortemente implicito in un DLC".

Il tutto sarebbe correlato ad alcune note disseminate a Hogwarts e dintorni (i post degli utenti citano luoghi come l'ufficio di Madam Kogawa) ove vengono riportate quelle che sembrerebbero essere le origini di un divieto del Quidditch nella scuola di magia, verificatosi per ordine di Phineas Nigellius Black. Vengono citate, all'interno delle suddette note, anche alcuni dettagli sulle problematiche connesse a quello stesso sport.

Alla divulgazione di queste informazioni, gli utenti hanno commentato dichiarando quanto segue: "Ogni risorsa necessaria per il Quidditch è già presente nel gioco. Scope, uniformi, palloni e persino il maledetto campo da Quidditch! L'unica cosa che sembra mancare è il codice per giocare".

Alla luce di questi ragionamenti, dunque, l'iconico sport del mondo di Hogwarts dovrebbe essere oggetto di un venturo DLC. D'altronde, le fughe di notizie avvenute negli scorsi anni riferivano che la possibilità di partecipare a tali attività sportive fosse insita nel concept iniziale del gioco. Però, almeno per adesso non vi sono novità a tal proposito; dunque, non possiamo far altro che rimandarvi alla nostra recensione di Hogwarts Legacy.