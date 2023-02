Hogwarts Legacy in realtà virtuale esiste: in lavorazione la prima VR mod per PC

Hogwarts Legacy è disponibile in Accesso Anticipato dallo scorso 7 febbraio grazie alla Deluxe Edition, mentre l'edizione standard sarà in vendita a partire dal 10 febbraio, ma intanto c'è già chi si è messo a lavoro per adattare l'Action/RPG di Avalanche Software alla realtà virtuale.

Il canale Youtube Flat2VR mostra in azione la prima VR mod per Hogwarts Legacy, che punta a rendere l'esperienza di gioco ancora più magica ed immersiva grazie alle possibilità offerte da questa tecnologia e dando ancora più risalto alla cura nei dettagli riposta da Avalanche Software nel mondo di gioco basato sull'iconico Wizarding World. Il video, della durata di circa 10 minuti, ci offre già un passaggio dei progressi compiuti dal modder con la sua creazione, che già adesso sembrano piuttosto promettenti.

In ogni caso c'è ancora diverso lavoro da fare per rendere ancora più stabile e precisa la mod, pertanto non è al momento chiaro quando quest'esperienza VR sarà disponibile per il download su PC. In ogni caso già solo dal primo video si avverte un'immersione profonda negli scenari ed atmosfere del gioco, e per molti giocatori poter vivere in maniera così ravvicinata l'universo di Harry Potter potrebbe essere un sogno che diventa realtà.

Parlando sempre della versione PC, Hogwarts Legacy offre una grafica da urlo a 4K con RTX 4090 e DLSS3, come mostrato in un dettagliato video. In aggiunta, Hogwarts Legacy ha avuto un esordio travolgente su Steam, con oltre 400.000 giocatori attivi contemporaneamente poche ore dopo lo sblocco della Digital Deluxe Edition.