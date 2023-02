Hogwarts Legacy recensione con voto 1: un gioco antisemita! Che è successo con Wired USA?

In questi giorni un notevole trambusto mediatico è stato causato dalla recensione di Hogwarts Legacy pubblicata sulle pagine di Wired, che ha assegnato al gioco un severissimo 1 su 10. Qual è il motivo di questa valutazione impietosa?

Sintetizzando il concetto, secondo l’autrice Jaina Gray, l’opera di Avalanche è priva di cuore e magia, popolata da personaggi senza un briciolo di carisma, sorretta da meccaniche ludiche molto datate e, in ultima istanza, basata su una storia che possiede addirittura radici antisemite. Chiaramente toni così forti hanno fatto scaturire un putiferio in rete, aizzato da chi ha visto in quest’analisi una forte presa di posizione, mossa dal livore nei confronti delle discusse dichiarazioni della scrittrice J.K. Rowling, soprattutto considerando che l’autrice della recensione è una donna transgender.

Leggendo l’articolo di Wired, si evince chiaramente come l’analisi effettiva del gioco si riduca a poche righe di commento, mentre buona parte della disamina si concentra sulla vicenda personale di Jaina Gray e del suo combattuto rapporto con l’universo di Harry Potter. La prima parte dell’articolo è un accorato racconto di come alcune parole della Rowling siano state per lei fonte di profondo dolore, un conflitto interiore acuito dal fatto che la Gray in passato ha amato profondamente i romanzi ambientati nel Wizarding World, che a suo dire rendevano straordinario l’ordinario. Nel rimarcare quanto la Rowling non debba essere separata dalle sue opere, l’autrice dell’articolo invoglia a non acquistare il prodotto di Avalanche, sostenendo in aggiunta che le persone Lgbtqia+ siano tra le menti creative più brillanti del mondo e che questo gioco sia stato realizzato in gran parte senza di loro.

Insomma, dalle parole della Gray emerge un’ostilità verso il prodotto, nata dalla sofferenza e dal dolore, ma anche una evidente volontà di fornire una vigorosa accusa nei confronti della Rowling, penalizzando di conseguenza anche ciò che si ispira alle sue creazioni originali. Per quanto alcune rimostranze e opposizioni alle dichiarazioni sui social della Rowling possano essere considerate legittime, puntare così severamente il dito contro il gioco in fase di recensione ha poco senso. 1 su 10 è chiaramente un voto immeritato e ingiustamente punitivo, perché a prescindere dalla bilancia dei pregi e dei difetti, Hogwarts Legacy non è un prodotto così mediocre da vedersi assegnato il giudizio più infimo di una scala di valori (come si evince anche dalla nostra recensione di Hogwarts Legacy).

Dal testo risulta palese come l’analisi critica passi in realtà in secondo piano, perché l’obiettivo della giornalista Jaine Gray era quello di lanciare un messaggio, probabilmente a prescindere dal valore del gioco in sé. Hogwarts Legacy è diventato così la potentissima cassa di risonanza utilizzata per parlare di tematiche sicuramente delicate e assai importanti, che però avrebbero meritato un palcoscenico diverso, che non fosse, in sostanza, la recensione di un gioco. Possiamo comprendere gli intenti dell’autrice, ma dal canto nostro – per quel che vale – non ne condividiamo i modi.