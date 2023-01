Hogwarts Legacy: ResetERA vieta ogni post sul gioco, cosa è successo?

Hogwarts Legacy è uno dei giochi più attesi di tutto il 2023, con innumerevoli appassionati che non vedono l'ora di immergersi nuovamente nell'universo di Harry Potter attraverso il promettente Action/RPG di Avalanche Software. Non a caso, dunque, il gioco è al centro dell'attenzione in ogni social e forum a livello internazionale.

Proprio per questo motivo non è passata inosservata una comunicazione di ResetERA, uno dei forum più attivi e visitati al mondo, che ha completamente vietato qualunque discussione in merito ad Hogwarts Legacy. Il motivo? A quanto pare c'entra J.K. Rowling e le sue controverse posizioni in merito alle persone transgender.

"Il team di moderatori ha deciso di ampliare il precedente ben sulla promozione di Hogwarts Legacy al gioco stesso, pertanto nessuna discussione sul titolo sarà più ammessa sul sito", afferma la dirigenza di ResetERA scendendo nei dettagli: "Da quando abbiamo cominciato a delineare i problemi posti dalla Rowling e dal gioco in questione, ogni volta arrivavamo alla conclusione che la Rowling sta attivamente spingendo, dalla sua posizione di individuo ricco e famoso, verso una legislazione a danno delle persone trans".

Già da qualche tempo si susseguono movimenti di protesta e di boicottaggio nei confronti dell'Action/RPG proprio per via del suo contesto narrativo basato sulle opere di Harry Potter realizzati dalla scrittrice inglese, che hanno coinvolto anche uno degli interpreti del gioco: Sebastian Croft è stato criticato per la sua presenza in Hogwarts Legacy, con l'attore che è quindi intervenuto via Twitter per difendersi e chiarire le sue posizioni.

Controversie a parte, Hogwarts Legacy è ancora il gioco più venduto su Steam, a riprova di come le attese nei confronti del titolo si mantengano comunque altissime a poche settimane dall'esordio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, fissato per il 10 febbraio 2023.