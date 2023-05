Hogwarts Legacy riagguanta il primo posto della classifica inglese

Come ogni lunedì, Chris Dring di GamesIndustry ci fornisce le prime anticipazioni sulla classifica inglese, che questa settimana vede nuovamente al timone il fenomeno Hogwarts Legacy di Warner Bros.

Il lancio delle versioni PS4 e Xbox One ha permesso a Hogwarts Legacy di tornare sul gradino più alto del podio in Gran Bretagna nella classifica delle vendite retail. Purtroppo non abbiamo ancora la suddivisione delle vendite tra le due piattaforme, Dring parla genericamente di "numeri ok" affermando che Hogwarts Legacy per PS4 e Xbox One ha venduto più di Dead Island 2 ma meno di Resident Evil 4 Remake.

Sembra quindi che il gioco di Avalanche abbia registrato risultati più che buoni in Inghilterra anche sulle vecchie console e immaginiamo, in particolare, su PS4, dal momento che il mercato delle vendite fisiche dei giochi Xbox One è stagnante da molto tempo in Europa, per saperne di più dovremo però attendere la classifica UK completa che verrà diffusa nella giornata di oggi.

Hogwarts Legacy ha venduto 15 milioni di copie da febbraio, dato che include solamente le vendite delle versioni PC, PS5 e Xbox Series X/S. Volete sapere come gira il gioco su console old-gen? Ecco la nostra analisi tecnica di Hogwarts Legacy per PS4 base.