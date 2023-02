Hogwarts Legacy riceverà dei DLC? Non c'è stato il tempo di pensarci, ammette Avalanche

Come affermato nella nostra recensione di Hogwarts Legacy, la magica avventura ottocentesca imbastita dai ragazzi di Avalanche Software necessita di decine e decine di ore per essere portata a termine. I fan, in ogni caso, non vorrebbero mai abbandonare il Wizarding World, dunque in molti si stanno chiedendo se sono previste delle espansioni.

Nel corso dell'IGN Fan Fest, i nostri colleghi americani di IGN hanno rivolto la domanda direttamente ad Alan Tew, Game Director di Hogwarts Legacy. Il creativo di Avalanche Studios ha ammesso che il team non ha avuto il tempo di pensare ad eventuali espansioni del gioco e che dunque, al momento, non c'è alcun piano al riguardo. "Abbiamo lavorato a testa bassa per portare Hogwarts Legacy alla vita, dunque attualmente non ci sono piani per i DLC", ha dichiarato.

Le parole di Tew non suonano come un "no" categorico, tuttavia vi consigliamo di tenere le aspettative basse, quantomeno per il momento. Espansioni di grosse dimensioni richiedono una lunga pianificazione, che spesso comincia anche prima del lancio del gioco vero e proprio, dunque l'impressione è che Avalanche sia piuttosto indietro in tal senso. D'altro canto, 800.000 giocatori attivi contemporaneamente solo su Steam (una cifra pazzesca per un prodotto single player) ci sembrano un buon incentivo per lo sviluppo di nuovi contenuti per il gioco. Staremo a vedere.

Quello che possiamo invece dare per scontato è il supporto post-lancio: le versioni Xbox Series X|S e PC di Hogwarts Legacy hanno già ricevuto una patch e molto presto seguirà anche l'edizione PlayStation 5, attualmente afflitta da un fastidioso bug ai trofei. Intanto, gli sviluppatori si godono anche la calda accoglienza ricevuta dai giornalisti del settore, come testimonia il trailer di Hogwarts Legacy con i riconoscimenti della stampa.