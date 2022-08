Hogwarts Legacy: riflessi d'estate nel video gameplay con 20 minuti di scene ASMR

In attesa di mostrarci il gameplay inedito di Hogwarts Legacy all'Opening Night Live, i ragazzi di WB Games ci invitano a esplorare le ambientazioni che circondano l'iconico castello di Hogwarts con un video gameplay di 20 minuti composto esclusivamente di scene ASMR.

L'ultimo trailer confezionato dalla sussidiaria canadese di WBIE ci immerge nelle bucoliche atmosfere dei villaggi e delle campagne che imperlano il paesaggio fantasy di Hogwarts, dandoci così modo di rilassarci ascoltando i rumori ambientali prodotti, ad esempio, da una cascata, dal vento o dai passi dei PNG.

Il nuovo video sui "riflessi d'estate" del Castello fa così seguito al trailer ASMR sulla pioggia di Hogwarts Legacy, quest'ultimo incentrato sulle atmosfere primaverili da respirare passeggiando per le vie di Hogsmeade insieme al proprio aspirante maghetto.

In ragione del recente rinvio annunciato da WB Games, la nuova data di lancio di Hogwarts Legacy è fissata per il 10 febbraio 2023 su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo successivo su Nintendo Switch. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale sul gameplay magico di Hogwarts Legacy, il GDR open world ambientato nell'universo fantasy di Harry Potter.