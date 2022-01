Hogwarts Legacy rischia il rinvio al 2023 secondo Colin Moriarty

Dopo quelli sul possibile rinvio di GTA 5 nex-gen, arrivano dal web altre voci che preannunciano lo stesso destino per un altro gioco incredibilmente atteso, Hogwarts Legacy.

Poco più di una settimana fa, un insider diffondeva ottimismo spiegando che Hogwarts Legacy aveva buone chance di arrivare prima del previsto. In completa controtendenza, invece, le indiscrezioni odierne, provenienti dal noto Colin Moriarty, personalità molto vicina al mondo di PlayStation, che ha all'attivo oltre 12 anni di collaborazione con IGN USA in qualità di editor e la fondazione di realtà come Kinda Funny e Last Stand Media. Moriarty ha affermato di aver sentito voci completamente differenti, che piuttosto parlano di un possibile rinvio di Hogwarts Legacy all'anno prossimo.

"Ho sentito dietro le quinte che il gioco non uscirà quest'anno", ha affermato durante l'ultima puntata del suo podcast. Purtroppo, il conduttore non ha svelato null'altro, lasciandoci in uno stato di confusione che solo un annuncio da parte di Warner Bros. potrebbe dissipare. Altre voci, ricordiamo, parlano della presenza di Hogwarts Legacy al PlayStation State of Play di febbraio, quindi probabilmente non dovremo attendere molto per poterci capire qualcosa sul destino del gioco di ruolo ambientato nel mondo di Harry Potter.