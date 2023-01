Hogwarts Legacy, sale l'attesa: è il più venduto su Steam tra i giochi premium

Si avvicina ogni giorno di più il momento del debutto di Hogwarts Legacy e, a testimonianza di come i giocatori non vedano l'ora di addentrarsi tra le spesse mura del castello della scuola di magia e stregoneria, l'action-RPG di Avalanche si afferma attualmente come il gioco premium più venduto su Steam.

Hogwarts Legacy si era già confermato come il gioco più desiderato dall'utenza Steam, ma sembra che anche in termini di pre-order le cose stiano andando piuttosto bene per WB Games e Avalanche. Gli unici titoli che superano Hogwarts Legacy per numero di ricavi su Steam sono giochi free-to-play supportati da microtransazioni come Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 e Apex Legends, con la console Steam Deck che si piazza in terza posizione. Hogwarts Legacy è quindi il gioco premium (ovvero a pagamento) più venduto su Steam, davanti a titoli blasonati come Call of Duty Modern Warfare 2 (ottavo posto) e FIFA 23 (decimo posto). L'action-RPG di Avalanche ha guadagnato ben 22 posizioni rispetto alla scorsa settimana, segno evidente di come l'attesa per il lancio inizi a farsi sentire in maniera tangibile.

Nell'attesa che venga finalmente pubblicato il 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S e successivamente su PS4 e Xbox One il 4 aprile e Nintendo Switch il 25 luglio, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Hogwarts Legacy per gli approfondimenti sul combat system.