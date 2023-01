Hogwarts Legacy sbanca anche in Italia: è il secondo gioco più venduto su Amazon

In queste ore, Hogwarts Legacy è il videogioco per PS5 più venduto su Amazon USA, dove ha superato Sonic Frontiers e Dead Space Remake, inoltre il gioco di WB Games domina anche la classifica di Steam con i soli preordini. E su Amazon Italia, invece?

Al momento su Amazon Italia, Hogwarts Legacy Deluxe Edition per PS5 è il secondo videogioco più venduto dietro a Mario Kart 8 Deluxe, sesto nella classifica Bestseller Videogiochi, preceduto da Gift Card PlayStation Store e Roblox.

Hogwarts Legacy è in vendita su Amazon Italia con spedizione gratis al prezzo di 74,99 euro per l'edizione Standard PS5 e Xbox Series X, 69.99 euro per PS4 e Xbox One o 59,99 euro per Nintendo Switch.

Prenota Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy Deluxe Edition include oltre al gioco il set cosmetico Arti Oscure, Cavalcatura Thestral, Arena di Combattimento Arti Oscure e soprattutto l'accesso anticipato di 72 ore, che rende Hogwarts Legacy giocabile dal 7 febbraio. Il prezzo? 79,99 euro per Xbox One e PS4, 84.99 euro per Xbox Series X e PS5.



Hogwarts Legacy esce il 10 febbraio su PC, PS4 e Xbox Series X/S, ad aprile su PS4 e Xbox One e infine a luglio arriverà anche sulle console della famiglia Nintendo Switch.