Hogwarts Legacy ha scioccato i giocatori PS4: gira sorprendentemente bene!

Inutile negarlo, c'era un po' di preoccupazione in vista del debutto delle versioni lastgen di Hogwarts Legacy, un gioco che si è presentato al grande pubblico nelle versioni PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC rinviando ad un secondo momento il lancio su PS4 e Xbox One.

Il tempo aggiuntivo che gli sviluppatori si sono ritagliati per lavorare al porting si è evidentemente rivelato preziosissimo, dal momento che Hogwarts Legacy ha stupito tutti su PlayStation 4 grazie ad un comparto tecnico solido e ben ottimizzato. Un utente di Twitter ha evidenziato che sulla console di vecchia generazione di casa Sony il gioco "gira sorprendentemente bene, mantenendo un framerate ancorato a 30fps per tutto il tempo". L'unico "sacrificio" è richiesto all'entrata/uscita del castello di Hogwarts, un'operazione che necessita di ben 50 secondi di caricamento. È pur vero, in ogni caso, che ad una console del 2013 - sprovvista sia dell'SSD sia degli algoritmi di compressione di PS5 - è difficile chiedere di più.

Le prodezze tecniche della versione PS4 di Hogwarts Legacy sono state messe in luce anche da ElAnalistaDeBits, che nella sua tempestiva video analisi ha confermato l'adozione di una risoluzione di 900p a 30fps (fino a 50fps con framerate sbloccato) su PlayStation 4 e di 1080p a 30fps (fino a 60fps con framerate sbloccato) su PS4 Pro. Nei commenti sotto al filmato sono in molti ad incensare l'operato degli sviluppatori. Un utente, in particolare, scrive: "Impressionante. Massimo rispetto per gli sviluppatori che hanno scelto di non lanciare questa versione assieme a quelle per la generazione attuale. Sembra che il tempo aggiuntivo abbia pagato". Un altro, invece, ha affermato: "È una bella storia. Uno sviluppatore che si è davvero preso il tempo di cui aveva bisogno per assicurarsi che le versioni per la scorsa generazione possano funzionare a dovere invece di uscire lo stesso giorno delle altre edizioni. Ed è venuto fuori un bel gioco, complimenti Avalanche e Warner Bros. Games".

Si tratta indubbiamente di una buona notizia, che in questo particolare periodo storico ha il sapore di una boccata d'aria fresca. In tempi recenti sono diversi i prodotti ad essere approdati sul mercato con una scarsa ottimizzazione, anche se non su PlayStation 4. Ci vengono in mente, ad esempio, la pessima ottimizzazione di The Last of Us Part I su PC e i problemi di lancio di Star Wars Jedi Survivor, sempre su PC.