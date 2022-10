Hogwarts Legacy: scopri come preordinarlo a meno di 50 euro

Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d'azione open world, ambientato nel magico universo dei libri di Harry Potter. Vivi a Hogwarts nel 1800, il tuo personaggio è uno studente il cui talento potrebbe essere la chiave di un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico.

Volete risparmiare preordinando il gioco? Vi segnaliamo che un venditore di eBay super affidabile, con migliaia di feedback positivi, ci permette di preordinare il gioco a soli 49,50 per PS5 o 49,80 euro per Nintendo Switch, PS4, Xbox One e Series X, con un risparmio notevole rispetto al prezzo di listino.

La spedizione è completamente gratuita ed il venditore assicura la consegna al day one. Le versioni dei giochi in promozione sono con copertina in lingua inglese ma il venditore assicura che i giochi saranno completamente in italiano.

Di seguito i link ai preordini scontati:

Il mondo magico ti attende: esplora liberamente Hogwarts, Hogsmeade, la Foresta Proibita e il Mondo Esterno circostante, impara incantesimi, distilla pozioni, coltiva piante e prenditi cura di animali magici mentre intraprendi un'incredibile avventura. Scegli la tua Casa, stringi amicizie e padroneggia le tue abilità per diventare il mago o la strega che hai sempre desiderato.

Vivi nel mondo magico in un'epoca remota e svela una verità segreta del suo passato, combatti contro Troll, Maghi Oscuri, Goblin e molto altro mentre affronti un pericoloso nemico che minaccia il fato del mondo magico.