Hogwarts Legacy, screenshot e dettagli: l'RPG di Harry Potter ci accompagna nel 1800!

Dopo la misteriosa apparizione in rete di un presunto video leak, ai quali hanno fatto seguito un corposo susseguirsi di rumor su di un RPG di Harry Potter, è giunta infine la tanto attesa conferma ufficiale!

Durante il PlayStation 5 Showcase è stato infatti presentato al pubblico il primo trailer di Hogwarts Legacy, titolo ufficiale del nuovo gioco ambientato nell'immenso immaginario creato da J.K. Rowling. In seguito alla pubblicazione del trailer, da Avalanche, team di sviluppo incaricato, giungono alcuni ulteriori dettagli, oltre ai primi screenshot ufficiali, che potete visionare direttamente in calce a questa news.

Sul fronte della componente narrativa, Hogwarts Legacy è pronto a condurre gli aspiranti maghi in un'epoca ancora inesplorata dal franchise: il XIX secolo. I giocatori potranno scoprire l'universo di Hogwarts prima dell'arrivo di Harry Potter, ma anche delle avventure di Newt Scamander, protagonista della saga cinematografici di Animali Fantastici e Dove Trovarli. Gli sviluppatori di Avalanche promettono un'esperienza fortemente immersiva e un grande rispetto per il materiale originale, base essenziale per la costruzione di un mondo di gioco coerente con la saga letteraria.



Hogwarts Legacy è stato presentato senza una data di uscita specifica, ma il gioco arriverà sul mercato nel corso del 2021. Siete ansiosi di saperne di più?