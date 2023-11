Hogwarts Legacy: la scuola di magia e stregoneria è qui con il nuovo trailer su Switch

Mentre i fan della Grande N iniziano a fare spazio per Hogwarts Legacy su Switch con 8GB di patch da scaricare al lancio, ecco che Avalanche Software e Warner Bros. Games ci regalano un nuovo trailer di Hogwarts Legacy e delle prodezze del nostro eroe pronto a giungere su console ibrida. Pronti a questo grande viaggio verso Hogwarts?

L'open world di stampo magico ambientato nel Wizarding World del XIX secolo si è mostrato al grande pubblico con un video dal titolo "Magic Awaits Trailer". La magia attende davvero gli utenti intenzionati a cimentarsi in questo vasto mondo digitale a partire dal prossimo 14 novembre. Hogwarts Legacy sta per approdare su Nintendo Switch e lo fa con un progetto di tutto rispetto, se rapportato all'hardware di riferimento.

Il nuovo footage in-game mostra le prodezze della conversione per Nintendo Switch la quale, pur non essendo comparabile a quella delle altre versioni console e PC, riesce comunque ad offrire un'esperienza di discreta qualità ai fan del mondo magico di nome e di fatto. Siete impazienti di giocare Hogwarts Legacy su console Nintendo? Manca ormai poco tempo al 14 novembre, il quale aprirà le porte ad una settimana all'insegna della magia ambientato nell'universo dei libri di Harry Potter. Dopo che negli ultimi giorni è trapelato online il primo gameplay di Hogwarts Legacy su Nintendo Switch, è tempo di vedere il gioco in azione in via ufficiale tramite il trailer pubblicato nelle scorse ore.