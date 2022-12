Hogwarts Legacy a scuola di Pozioni: il Professor Aesop Sharp è un ex Auror

Mentre la solare Professoressa Mirabel Garlick insegnerà Erbologia agli studenti di Hogwarts Legacy, l'insegnamento della difficile arte delle Pozioni è stata affidata dal team di Avalanche al burbero Professor Aesop Sharp.

Con un passato da Auror, il docente della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts ha combattuto per decenni le Arti Oscure, sino al momento in cui una grave ferita lo ha costretto ad abbandonare la carriera. Legato all'azione sul campo, Aesop Sharp ha rifiutato la possibilità di trascorrere le proprie giornate dietro una scrivania presso il Ministero della Magia e ha invece deciso di reinventarsi come docente.

Da quel giorno, condivide la propria esperienza con gli studenti di Hogwarts, rivelando i segreti dei più potenti elisir ed estratti magici. Il programma del suo corso di Pozioni è decisamente impegnativo e il Professor Sharp è un insegnante a dir poco esigente. Difficile da impressionare e insofferente nei confronti degli stolti, sa però riempirsi di orgoglio di fronte a studenti talentuosi e motivati. Direttamente in calce a questa news, potete dare un primo sguardo al volto severo di Aesop Sharp!



Di recente, il team di Avalanche ha inoltre presentato un primo assaggio della colonna sonora di Hogwarts Legacy, tra brani carichi di atmosfera e toni epici.