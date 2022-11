Hogwarts Legacy e i segreti del gameplay: piacerà anche a chi non è fan di Harry Potter

Le tante novità snocciolate nel Gameplay Showcase di Hogwarts Legacy ci restituiscono l'immagine di un'avventura ruolistica che va ben oltre il fanservice e che, proprio per questo, strizza l'occhio anche a chi non è fan di Harry Potter.

La visita guidata nel Wizarding World offertaci dagli sviluppatori statunitense ha fatto tappa nei dormitori di Tassorosso e in alcune delle ambientazioni più iconiche dell'epopea fantasy di Harry Potter, ma l'approccio adottato da Avalanche per plasmare questo universo interattivo fa dell'originalità e della libertà le sue armi più affilate.

L'universo di Hogwarts, di conseguenza, ci viene proposto come un luogo pieno di misteri da scoprire, e questo a prescindere dal proprio livello di conoscenza dei romanzi e dei film della saga ideata da J.K. Rowling. L'esempio più emblematico è rappresentato dalla Guida Pratica alla Magia sui cui si baserà l'interfaccia di Hogwarts Legacy: le oltre cento pagine che compongono questo poderoso volume non si limiteranno a fornire un decalogo delle attività da svolgere, ma andrà a modificarsi nel tempo per riflettere l'evoluzione della storia, le scelte compiute dai giocatori e le sfide da dover affrontare di volta in volta.

Insomma, Hogwarts Legacy non è solo per i fan di Harry Potter, o almeno è questa l'impressione ricavata dall'ultimo spettacolo digitale approntato da Avalanche Software per solleticare la curiosità degli appassionati di GDR open world in vista del lancio della loro prossima avventura fantasy, previsto per il 10 febbraio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.