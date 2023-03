Hogwarts Legacy, sequel e DLC in arrivo nel prossimo futuro? Potrebbero essere realtà

Visto il successo dell'ultima produzione videoludica targata Warner Bros. Gaming e Avalanche Software, è difficile credere che non si sia già al lavoro su nuovi contenuti per l'esperienza digitale del Wizarding World. Basti pensare, infatti, alle dichiarazioni relative all'uscita di un DLC di Hogwarts Legacy dopo l'uscita del gioco su old gen.

Di recente, proprio a tal proposito, il direttore finanziario di Warner Bros. Discovery ha accennato alla possibilità di novità in arrivo nel futuro. Secondo quanto dichiarato da Gunnar Wiederfels, infatti, la compagnia sarebbe alle prese con un'espansione del mondo dei maghi. Pur essendo ancora agli inizi di questa "espansione del mondo narrativo", questa potrebbe comportare l'arrivo di nuovi contenuti.

Lo stesso Wiederfels, nel corso di una conferenza con gli investitori, ha parlato del grande potenziale commerciale derivante dai prodotti videoludici a tema Harry Potter, come dimostrato dal successo economico registrato da Hogwarts Legacy nelle settimane che ne hanno accompagnato l'uscita nel mercato. Proprio per questo, l'ipotesi che il team di Warner Bros. Gaming sia al lavoro su un DLC o un sequel è più che accreditata.

I contenuti che potrebbero essere introdotti nel gioco di Avalanche Software sono diversi: basti pensare al solo Quidditch, la cui assenza ha suscitato molto scalpore tra l'utenza. Però, la presenza dell'amato sport in numerose linee di dialogo e non solo ha lasciato intendere a più riprese che gli studenti di Hogwarts potranno tornare a popolare il campo di Quidditch prossimamente.

Ancora una volta, bisogna attendere una la conferma ufficiale dal publisher o dal team di sviluppo per la conferma dei lavori attualmente in corso su una serie di contenuti aggiuntivi (o più DLC) e su un nuovo capitolo di quella che potrebbe facilmente divenire una saga. Nel frattempo, vi siete già cimentati nell'esplorazione di Hogwarts e dintorni? Nel caso, potrebbe interessarvi la nostra guida su come trovare tutte le statuette di Demiguise su Hogwarts Legacy.