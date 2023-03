Hogwarts Legacy sfida maghi e streghe: in quanti hanno finito il gioco?

Mentre Hogwarts Legacy conquista persino la classifica giapponese, aspiranti maghi e streghe si affannano tra i corridoio della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, tra lezioni, salvataggi di creature magiche e indagini sulla magia antica.

Arricchito di easter egg a tema Harry Potter, nel mondo di Hogwarts Legacy non mancano di certo le cose da fare, tra attività principali e secondarie. Oltre a seguire la storia del protagonista, i giocatori dell'Action RPG possono infatti anche dedicarsi all'esplorazione dell'open world, per cimentarsi nelle prove di Merlino o nella ricerca di animali fantastici e personaggi secondari. A diverse settimane dal lancio, quanti sono però i maghi e le streghe ad aver raggiunto i titoli di coda di Hogwarts Legacy?

Al momento, unendo le statistiche proposte da PSN e Steam, possiamo parlare di un tasso di completamento del gioco di circa il 28%. Un dato che potrebbe sembrare piuttosto basso, ma che in verità conferma un trend ormai assodato nel mondo videoludico: in molti iniziano nuove avventure, ma in pochi le finiscono. Ad esempio, tra le uscite recenti, possiamo citare Horizon: Forbidden West, completato da circa il 29% dei giocatori. Anche titoli più vasti o impegnativi, come Elden Ring o The Witcher 3: Wild Hunt, propongono percentuali simili.



In questo quadro, non mancano ovviamente le eccezioni, in entrambe le direzioni. Ad esempio, al momento oltre il 40% dei giocatori di God of War: Ragnarok ha concluso l'epopea norrena di Kratos e Atreus. Al contrario, ricordiamo che Red Dead Redemption II è stato completato da circa il 22% del suo pubblico.