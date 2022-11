Hogwarts Legacy: lo Showcase verrà trasmesso in 4K, un leak svela la durata

Come vi abbiamo già svelato nel corso del pomeriggio, nelle prossime ore verrà trasmesso in diretta streaming uno Showcase dedicato al gameplay di Hogwarts Legacy, l'attesissimo titolo ambientato nel magico universo di Harry Potter. A tal proposito, è emerso in rete un leak che ha anticipato quanto durerà l'evento.

A rivelare queste informazioni è il sempre ben informato account Twitter PlayStation Game Size, che ha analizzato il codice della pagina relativa alla premiere del video su YouTube. Stando a quanto dichiarato dall'account in questione, la diretta avrà una durata complessiva di 46 minuti e 9 secondi. Prima di gioire, però, sappiate che non si tratta dell'effettiva durata del filmato che vedremo domani, dal momento che la pubblicazione del video dovrebbe essere preceduta da un countdown di ben mezz'ora: se tale ipotesi dovesse trovare conferma, ciò significherebbe che il video gameplay avrà una durata di poco superiore al quarto d'ora. È stato inoltre confermato che la diretta supporterà la risoluzione 4K, così che gli appassionati vedano ogni minimo dettaglio delle sequenze di gioco mostrate.

Vi ricordiamo che l'evento è fissato a domani, venerdì 11 novembre 2022, alle ore 19:00 del fuso orario italiano.

Sapevate che Hogwarts Legacy è più desiderato di Starfield e The Day Before su Steam?