Hogwarts Legacy è solo single player o c'è anche il multiplayer?

Hogwarts Legacy è il nuovo gioco di ruolo action e open world ambientato nello stesso mondo magico di Harry Potter. Il titolo (atteso per il 10 febbraio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch) porrà i giocatori al centro della propria avventura, ma sarà possibile viverla anche in compagnia di amici?

Come è stato confermato da Warner Bros. e dal team di sviluppo al lavoro sul progetto, l’opera di Avalanche Software sarà in tutto e per tutto un’esperienza studiata per essere fruita in solitaria e quindi sprovvista di modalità online o cooperative.



I giocatori avranno modo di migliorare le abilità del proprio mago o della propria strega imparando a padroneggiare incantesimi, distillare varie pozioni e riconoscere le migliori piante magiche; il tutto misurandosi contro nemici sempre più letali. Non mancheranno poi situazioni che richiederanno scelte difficili e in grado di influenzare lo sviluppo della storia, in un viaggio che vi porterà oltre i confini del castello di Hogwarts e attraverso luoghi magici come la Foresta Proibita o il villaggio di Hogsmeade. Tutto questo, però, dovrà essere affrontato in solitudine.

