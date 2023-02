Hogwarts Legacy: Sirona è il primo personaggio transgender del Mondo Magico: ecco chi è

Da diverso tempo Hogwarts Legacy è al centro di varie polemiche collegate alle posizioni transfobiche di J.K.Rowling, la creatrice di Harry Potter e del Wizarding World attorno al quale si basa il nuovo Action/RPG prodotto da WB Games.

Quasi come in risposta a queste diatribe, Avalanche Software ha aggiunto un personaggio transgender in Hogwarts Legacy, da alcuni interpretato come una frecciata degli sviluppatori nei confronti della controversa scrittrice. Fatto sta che Sirona Ryan, questo il nome del personaggio, è da considerarsi come la prima donna transgender mai apparsa in un'opera collegata al Wizarding World. Non si tratta in ogni caso di un NPC particolarmente centrale nella storia del gioco: Sirona è infatti la barista del pub I Tre Manici di Scopa nel villaggio di Hogsmeade, si può incontrare già nelle prime fasi dell'avventura ed è collegata giusto ad alcune missioni.

Non ci sono altri dettagli particolarmente rilevanti su Sirona dato il suo ruolo minore, tuttavia la sua presenta è stata inevitabilmente messa in risalto alla luce delle controversie che coinvolgono la Rowling. Avalanche Software ha dunque voluto approfondire un po' la questione nel corso di un'intervista con IGN.com, svelando dettagli sulla creazione del personaggio. "Durante lo sviluppo di Hogwarts Legacy sempre stata una priorità per noi creare un gioco che rappresentasse ogni diversità, allineandoci ai bisogni della nostra meravigliosa community", dichiara un portavoce di Avalanche, che prosegue: "Lasciare scelta agli utenti su come affrontare il gioco è un elemento su cui abbiamo lavorato sin dall'inizio dello sviluppo. L'editor del personaggio è giusto un esempio di questa impostazione ed ovviamente l'enorme e variegato cast di personaggi che si incontreranno durante il gioco sono stati largamente studiati da Avalanche e da WB Games, così come da consulenti esterni".

In merito all'inclusione di Sirona, Avalanche spiega che "il team riteneva molto importante creare un gioco che rappresentasse il ricco e variegato mondo di Harry Potter così come i giocatori, che includono anche persone della comunità LGBTQIA+". Lo studio in ogni caso non descrive nel dettaglio il personaggio in questione, suggerendo al contrario di approfondirlo nel corso del gioco. Alla domanda sul perché Sirona non è mai apparsa in nessun materiale promozionale, la motivazione di Avalanche è semplice: "Volevamo che i giocatori scoprissero tutti i diversi elementi della storia e del gameplay mentre giocano". Infine, lo studio si ritiene fortemente entusiasta del lancio del gioco, ed è impaziente di vedere come i fan si approcceranno all'esperienza offerta da Hogwarts Legacy.

Già in precedenza Avalanche Software si era espressa sulle controversie attorno J.K. Rowling attraverso le dichiarazioni di Alan Tew, director di Hogwarts Legacy, che ha sottolineato come creare un gioco rivolto ad ogni tipo di pubblico sia sempre stato l'obiettivo principale del suo team.