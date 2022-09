Hogwarts Legacy: ci sarà un sistema di etica del personaggio?

Hogwarts Legacy, l'atteso gioco basato sul mondo di Harry Potter, promette di offrire tutte le più tipiche ed importanti caratteristiche di un Action/RPG. A tal proposito, nell'avventura targata Avalanche ci sarà anche un sistema di moralità oppure no?

No, in Hogwarts Legacy non ci sarà alcun parametro 'morale' che indicherà l'affiliamento del personaggio verso il bene o il male. Tuttavia, come confermato dagli sviluppatori, nel titolo i giocatori verranno messi di fronte a delle scelte narrative importanti, che talvolta potranno aprire possibilità non convenzionali.

Come mostrato nell'ultimo video di Hogwarts Legacy, infatti, saranno presenti dei dialoghi con risposta multipla che permetteranno sia di caratterizzare il nostro alter ego, sia di portarlo più verso strade tradizionali o oscure. Un compromesso che andrà valutato pad alla mano, ma che apparentemente sembra dare sufficiente libertà alle scelte degli utenti, aprendo anche a possibilità di gameplay uniche come magie o equipaggiamenti esclusivi.

Al centro delle nostre avventure ci sarà naturalmente l'immenso castello di Hogwarts, con i suoi corridoi, le stanze, aule e misteri: Warner Bros. Games ha recentemente pubblicato un video in 4K che mostra le mitiche sale comuni delle casate che vedremo in Hogwarts Legacy. Godetevi quindi questo viaggio virtuale nell'architettura sopraffina della caratteristica scuola di magia.