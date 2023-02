Hogwarts Legacy, soluzione: come aprire tutte le porte con simboli e numeri

Durante le vostre scorribande in giro per il castello in Hogwarts Legacy vi sarete sicuramente imbattuti almeno una volta in una delle misteriose porte sulle quali sono presenti numeri e lettere. Se non siete riusciti ancora a risolvere questo puzzle, sappiate che abbiamo tutte le risposte che state cercando.

Come trovare la soluzione

Sebbene più sotto vi siano tutte le soluzioni utili per aprire immediatamente le porte legate all'Aritmanzia, vogliamo prima spiegarvi il funzionamento di questi puzzle, così che possiate decidere se provare prima ad aprire le serrature per conto vostro. La meccanica alla base di questi enigmi è molto semplice: disegnati su ogni porta vi sono due triangoli e il numero al centro non è che la somma delle tre cifre ai tre lati. Il vostro obiettivo è quello di scoprire il numero mancante e indicarlo sulle postazioni con i punti interrogativi ai lati delle porte. Come potete notare, però, oltre ai numeri vi sono anche dei simboli, poiché ciascuna delle creature sta ad indicare uno specifico numero (potete scoprire quale nella tabella più sotto). Una volta fatte le dovute conversioni, quindi, dovrete interagire con i due pannelli laterali al fine di far apparire il mostro corrispondente al numero mancante. Quando le figure ai lati sono giuste, potrete avvicinarvi alla porta ed aprirla, così da raccogliere tutti i tesori che nasconde.

Ala di Astronomia

Aula di Incantesimi (Triangoli 5 -12) - Soluzione: 2 (Graphorn) e 7 (Marmite)

Scalinata Principale

Scalinata Principale (Triangoli 6 - 11) - Soluzione: 0 (Demiguise) e 5 (Quintaped)

Torre di Corvonero (Triangoli 13 - 21) - Soluzione: 4 (Fwooper) e 5 (Quintaped)

Torre della Scalinata Principale (Triangoli 23 - 19) - Soluzione: 6 (Salamandra) e 7 (Marmite)

Sala Grande

Sala Grande (Triangoli 24 - 14) - Soluzione: 8 (Ragno) e 3 (Runespoor)

Biblioteca

Aula di Pozioni (Triangoli 21 - 17) - Soluzione: 8 (Ragno) e 3 (Runespoor)

Aula di Divinazione (Triangoli 9 - 4) - Soluzione: 4 (Fwooper) e 3 (Runespoor)

Aula di Aritmanzia 1 (Triangoli 15 - 18) - Soluzione: 4 (Fwooper) e 5 (Quintaped)

Aula di Aritmanzia 2 (Triangoli 17 - 8) - Soluzione: 6 (Salamandra) e 1 (Unicorno)

