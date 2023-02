Hogwarts Legacy sorpassa anche Steam Deck: è il più venduto su Steam

Mentre si preannuncia un lancio da record per Hogwarts Legacy, l'Action RPG di Avalanche raggiunge un ulteriore traguardo, conquistando la vetta assoluta della classifica di Steam.

Stando ai dati diffusi da SteamDB, nell'ultima settimana l'avventura a tema Harry Potter è infatti riuscita a superare Steam Deck. Un traguardo notevole, considerato che la console Valve occupava ormai stabilmente la vetta della Top 10 da diversi mesi. Al momento, Hogwarts Legacy siede dunque sulla prima posizione delle classifiche di vendita di Steam, ma non solo: l'Action RPG torna a palesarsi anche in quarta posizione. Sul terzo gradino del podio, troviamo invece il remake del primo Dead Space, accolto con entusiasmo da pubblico e critica.

Di seguito, vi riportiamo la Top 10 completa:

Hogwarts Legacy Steam Deck Dead Space remake Hogwarts Legacy Undisputed Hi-Fi Rush Project Zomboid Dead Space remake Red Dead Redemption II Call of Duty: Modern Warfare II

Da segnalare anche ottimi risultati per lo shadow drop organizzato da Bethesda, Microsoft e Tango Gameworks. Nell'ultima settimana,si è infatti guadagnato la sesta posizione in classifica. Anche la boxe trova spazio sullo store di Valve, con il lancio di, mentre i recenti sconti hanno riportato in Top 10Tra i nuovi videogiochi di febbraio 2023 , Hogwarts Legacy troverà diversi contendenti interessanti, da