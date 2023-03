Hogwarts Legacy spacca tutto: è il gioco più venduto del 2023 negli USA

Non è un mistero che il nuovo gioco ambientato nel Mondo Magico sia un successo: Hogwarts Legacy ha venduto 12 milioni di copie al lancio incassando quasi un miliardo di dollari. Il gioco di WB Games è stato il più venduto in assoluto a febbraio negli Stati Uniti, ma non solo...

Secondo gli ultimi dati diffusi da NPD, Hogwarts Legacy è fino ad oggi il videogioco più venduto dell'anno in Nord America. E' vero che i primi mesi del 2023 non sono stati ricchissimi di blockbuster, con poche rare eccezioni, ma in ogni caso si tratta di un risultato davvero notevole per Hogwarts Legacy.

Giochi più venduti di febbraio 2023 negli USA

Hogwarts Legacy Call Of Duty Modern Warfare II Dead Space Madden NFL 23 FIFA 23 The Last Of Us Parte 1 Elden Ring Wild Hearts Like A Dragon Ishin Octopath Traveller II God Of War Ragnarok Minecraft Mario Kart 8 Pokemon Scarlatto e Violetto Kirby's Return To Dream Land Company Of Heroes 3 Sonic Frontiers The Last Of Us Part II NBA 2K23 Theatrhythm Final Bar Line

Sul podio, oltre a Hogwarts Legacy, troviamo Call of Duty Modern Warfare 2 e Dead Space Remake, seguiti da due giochi sportivi targati Eletronic Arts, ovvero Madden NFL 23 e FIFA 23. La Top 10 si completa poi con The Last of Us parte 1, Elden Ring, Wild Hearts, Like A Dragon Ishin e Octopath Traveler II.