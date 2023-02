Hogwarts Legacy ancora primo su Steam: e chi lo schioda dalla vetta?

Nonostante negli ultimi giorni siano usciti molti titoli di discreto spessore, nessuno di questi è stato in grado di scalzare Hogwarts Legacy dalla prima posizione della Top 10 di Steam e il gioco di WB Games mantiene saldamente la vetta della classifica.

La settimana che va dal 14 al 21 febbraio vede Hogwart Legacy in vetta seguito da Call of Duty Modern Warfare II e Steam Deck al secondo e terzo posto, Wild Hearts occupa la quarta posizione seguito da Naraka Bladepoint, mentre risale Returnal di Sony, ora alla posizione numero 6.

Alla posizione 7 troviamo un gioco uscito proprio la scorsa settimana, ovvero Atomic Heart, seguito da Borderlands 3, FIFA 23 e Like A Dragon Ishin, che chiude così la Top 10 di Steam. Risultato, quello di Atomic Heart, particolarmente rilevante se pensiamo che il gioco è incluso nel catalogo Xbox Game Pass e PC Game Pass sin dal day one.

Nessuna sorpresa particolare dunque, Hogwarts Legacy non sembra voler abbandonare la prima posizione, vedremo cosa accadrà a marzo con l'arrivo di altre uscite di rilievo come Resident Evil 4 Remake, Wo Long Fallen Dynasty e The Last of Us Parte 1, solamente per citare alcune delle principali uscite su Steam del prossimo mese.