Hogwarts Legacy ancora primo su Steam, Wild Hearts fuori dal podio

Hogwarts Legacy continua a dominare la classifica di Steam, a poco più di due settimane dal lancio, il gioco occupa la vetta della Top 10 del negozio digitale di Valve, sia con l'edizione standard (saldamente al primo posto) che con la Digital Deluxe Edition (secondo posto).

Il successo planetario di Hogwarts Legacy relega Steam Deck al terzo posto della classifica globale, seguito da Call of Duty Modern Warfare II e Wild Hearts di Electronic Arts, nuovo "rivale" di Monster Hunter che debutta a metà della Top 10 di Steam.

Classifica Steam 20 febbraio

Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy Digital Deluxe Steam Deck Call of Duty Modern Warfare II Wild Hearts Wild Hearts Standard Edition Destiny 2 L'Eclissi + Pass Annuale Returnal CS GO Prime Status Upgrade Pharaoh A New Era

Wild Hearts occupa quinta e sesta posizione della Top 10, al settimo posto troviamo la nuova espansione di Destiny 2 con Returnal in ottava posizione e infine Counter Strike Global Offensive Prime Status Upgrade e Pharaoh A New Era a chiudere la classifica.

Da segnalare la tiepida accoglienza riservata a Returnal, il gioco PlayStation Studios sviluppato da Housemarque non sembra essere del tutto riuscito a far breccia tra i giocatori PC, ritagliandosi una nicchia in un panorama comunque molto affollato e in un periodo decisamente denso di nuove uscite.