Hogwarts Legacy ha una storia originale o la trama è tratta dai libri di J.K. Rowling?

Hogwarts Legacy è sicuramente uno dei giochi più attesi degli ultimi tempi, sia per la bontà del materiale fino ad ora mostrato sia per il nome che si porta dietro, e che da anni ormai aspetta di essere adeguatamente trasporto in forma videoludica: ma di cosa parlerà il gioco? La storia sarà nuova oppure presa dai libri?

Hogwarts Legacy avrà una storia totalmente originale, come confermato da Avalanche e mostrato nei diversi trailer e immagini pubblicate finora. Più nello specifico, le vicende che andremo a vivere nell'Action/RPG saranno ambientate nel 1800, in un'epoca inesplorata dell'universo di Harry Potter.

Le arti oscure avranno una grande rilevanza negli eventi narrati, che si concentrerà su una certa ribellione da parte del popolo goblin. Sicuramente alla base dell'avventura ci sarà una storia che nessuno ha ancora visto prima, e che subirà le influenze delle decisioni dei giocatori. Rimane da vedere quanto e come gli intrecci di trama potranno essere condizionati.

In ogni caso, per tutti gli appassionati del magico mondo ideato da J.K Rowling, ci sarà tanto materiale inedito di cui discutere, e da approfondire.