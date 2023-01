Hogwarts Legacy strega i giocatori PC: è ancora il più venduto su Steam

Mentre il Graphorn si appresta a invadere Hogwarts Legacy, l'attesissimo Action RPG ispirato al magico universo di Harry Potter fa registrare risultati commerciali a dir poco incoraggianti.

Da diverse settimane, Hogwarts Legacy domina infatti incontrastato le classifiche di vendita di Steam, secondo solamente alla richiestissima Steam Deck. Subito dietro alla console portatile di casa Valve, l'opera di Avalanche si mantiene salda in seconda posizione, confermandosi come il gioco PC al momento più venduto su Steam. A condividere il podio con il Wizarding World, troviamo Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption II, che - complici i nuovi saldi di Steam - tornano prepotentemente in vetta alle classifiche di vendita dello store.

Di seguito, vi riportiamo la classifica settimanale completa relativa agli acquisti della community Steam:

Steam Deck; Hogwarts Legacy; Cyberpunk 2077; Red Dead Redemption II; Call of Duty: Modern Warfare II; Elden Ring; Grand Theft Auto V; Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition; Persona 3 Portable; Red Dead Redemption II;

Fuori dal podio, ma comunque tra i titoli più venduti degli ultimi giorni, troviamo gli inarrestabilied. Grazie alle già citate promozioni proposte su Steam da Rockstar Games, anche GTA V e GTA: The Trilogy trovano spazio nella classifica, insieme ad un'ulteriore edizione di Red Dead Redemption II. Spazio infine anche al JRPG Persona 3 Portable, in attesa dell'eventuale annuncio di un Persona 6