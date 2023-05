Hogwarts Legacy: il successo è anche merito dei rinvii, per il CEO di WB Discovery

La convention di SVB MoffettNathanson offre a David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, l'opportunità per rimarcare, semmai ve ne fosse ancora bisogno, lo straordinario successo commerciale di Hogwarts Legacy.

L'amministratore delegato del colosso dell'intrattenimento ritiene che il successo dell'ultima avventura open world di Avalanche sia stato propiziato dalla nuova filosofia di Warner Bros. Discovery: "Lanciare i nostri contenuti al momento giusto è parte integrante della nostra filosofia. Hogwarts Legacy avrebbe dovuto vedere la luce 10 mesi prima, ma non era ancora pronto. La nostra filosofia è chiara. Se decidi di fare una cosa allora impegnati a farla come si deve, anche a costo di spendere più soldi".

Il CEO di WB Discovery entra poi nel merito delle vendite di Hogwarts Legacy e, nel riallacciarsi al discorso di cui sopra, riferisce che "l'abbiamo lanciato al momento opportuno e siamo riusciti a generare oltre 1,3 miliardi di dollari di incassi, facendone il gioco in più rapida crescita dell'intero 2023. Non pubblichiamo film, giochi o serie fino a quando non riteniamo di aver svolto al meglio il lavoro, anche se sappiamo che c'è sempre un 50-75% di possibilità di non riuscire a raggiungere gli obiettivi. Ma è questa la nostra nuova filosofia culturale. Siamo un'azienda che racconta storie, una famiglia composta dai migliori creativi del settore che si battono per il bene dei contenuti che proponiamo al pubblico".

Proprio in funzione della nuova filosofia descritta da Zaslav, WB Discovery ha deciso di rinviare Hogwarts Legacy su Nintendo Switch per concedere ad Avalanche tutto il tempo necessario per ultimare i lavori su questo importante porting.