Hogwarts Legacy: un grande successo, ma le polemiche non si placano

Hogwarts Legacy è senza dubbio il gioco del momento, capace di attirare su di sé le attenzioni di critica e pubblico non solo per le sue qualità, ma anche per il modo estremamente curato ed attento con cui replica il Wizarding World in chiave videoludica, attraverso un lungo ed avvincente Action/RPG.

Eppure, nonostante il grande successo fin qui ottenuto, non rallentano le polemiche e controversie legate al gioco, riguardanti in particolare le note posizioni di J.K. Rowling, creatrice di Harry Potter e del relativo Mondo Magico che però non ha avuto alcun coinvolgimento diretto nello sviluppo di Hogwarts Legacy, sulle persone transgender. Ma come facciamo notare nel nostro video sull'ultima fatica di Avalanche Software, che trovate in cima alla notizia e sul canale Youtube di Everyeye, c'è anche chi si è spinto ancora oltre.

Wired ha accusato Hogwarts Legacy di antisemitismo, con l'autrice della recensione che ha assegnato al gioco un punteggio di 1 su 10 e criticando fortemente non solo l'impostazione narrativa, ma anche ogni componente del gameplay. E mentre nel frattempo c'è chi intende boicottare l'opera senza fare marcia indietro, numeri alla mano l'Action/RPG si sta rivelando un importante successo: Hogwarts Legacy ha superato gli 800.000 utenti attivi su Steam contemporaneamente, mentre su Metacritic la versione PS5 riporta una media di 85 basata su 69 recensioni diverse.

Insomma, Hogwarts Legacy sembra destinato a divenire uno dei giochi più importanti e chiacchierati di tutto il 2023, nel bene e nel male.