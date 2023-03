Hogwarts Legacy ha già superato le vendite totali di Elden Ring nel Regno Unito

Hogwarts Legacy è un successo eclatante sopratutto nel Regno Unito: dopo cinque settimane passate sul gradino più alto del podio, il gioco di WB Games ha superato ora le vendite totali di Elden Ring in Gran Bretagna.

Elden Ring è uscito a febbraio 2022, esattamente dodici mesi prima di Hogwarts Legacy, ed ha monopolizzato le classifiche di vendita dello scorso anno piazzando oltre 17 milioni di copie e venendo superato solo da FIFA 23, Call of Duty Modern Warfare 2, GTA 5 e LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker nelle classifiche di fine anno.

Ad oggi di fatto Hogwart Legacy ha anche già superato le vendite di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker (combinando le vendite fisiche e digitali), uno dei più grandi successi dello scorso anno sempre a firma Warner Bros. La corsa commerciale di Hogwarts Legacy non è ancora finita, non solo il gioco sta vendendo benissimo su PC, PS5 e Xbox Series X/S ma a maggio arriverà anche su PS4 e Xbox One mentre a luglio vedrà la luce su Nintendo Switch.

I giocatori di Hogwarts Legacy hanno già superato le 400 milioni di ore giocate, numeri incredibili per il nuovo gioco ambientato nel Mondo Magico. E chissà che WB non abbia già messo in cantiere un sequel di Hogwarts Legacy...