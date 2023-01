Hogwarts Legacy: svelati gli ingredienti della pozione curativa

Uno degli ultimi aggiornamenti a tema Hogwarts Legacy sui canali social ufficiali ha svelato al pubblico quali saranno gli ingredienti necessari per la creazione di una Pozione Rigeneratrice (Wiggenweld Potion in lingua originale).

Questo consumabile, fondamentale per chi ha bisogno di una ricarica dei punti salute durante uno scontro magico, si potrà cucinare attraverso la combinazione di soli due ingredienti. Stando a quanto dichiarato su Twitter dagli stessi sviluppatori, la Pozione Rigeneratrice nasce dalla fusione tra il succo della creatura magica il cui nome è Horklump e le foglie di dittamo, una pianta caratterizzata dal colore viola.

Vista l'importanza che ricoprirà questo consumabile nell'economia di gioco (a meno che non vi siano altri metodi per ripristinare la vita), è molto probabile che entrambi gli ingredienti potranno essere reperiti con facilità in giro per il mondo di Hogwarts Legacy, così che i giocatori possano creare grosse scorte della pozione.

In attesa di scoprire quali altri intrugli si potranno cucinare nel gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare uno speciale dedicato a tutti i segreti del combat system di Hogwarts Legacy, al quale è stato dedicato un intero evento in diretta streaming.