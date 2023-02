Hogwarts Legacy: svelato peso e data del preload su PlayStation 5

Dopo aver rivelato quando arriveranno le recensioni di Hogwarts Legacy, la nota pagina Twitter PlayStation Game Size torna alla carica svelando ulteriori importanti dettagli riguardanti la versione PlayStation 5 l'attesissimo Action/RPG ambientato nell'universo di Harry Potter.

Attraverso un nuovo post, infatti, PlayStation Game Size conferma il peso e date per il preload della nuova fatica targata Avalanche Software, la cui uscita sul mercato è ormai dietro l'angolo. Anzitutto, Hogwarts Legacy richiede 79,543GB per l'installazione della versione 1.000.002. In aggiunta, la pagina svela che sarà possibile avviare il preload del gioco dal prossimo 8 febbraio, due giorni prima del lancio fissato al 10 febbraio 2023.

Discorso diverso invece per coloro che hanno prenotato la Deluxe Edition di Hogwarts Legacy, che potranno iniziare a giocare in accesso anticipato. In questo specifico caso il preload sarà disponibile già dal 5 febbraio, così da avere tutto pronto per quando quest'edizione sarà disponibile, ovvero a partire dal prossimo 7 febbraio, tre giorni prima rispetto alle versioni standard.

Manca dunque ancora poco e sarà possibile finalmente immergersi nel mondo di Hogwarts tra avventure, magie e corsi da seguire. WB Games ed Avalanche hanno inoltre pubblicato il trailer di lancio di Hogwarts Legacy, che riassume in un avvincente filmato tutto ciò che l'opera offrirà ai giocatori.